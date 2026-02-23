Paralimpiadi, Parsons: “Conseguenze presenza Russia? Evitiamo politicizzazioni”

MILANO (ITALPRESS) - "Speriamo che non ci siano grandi conseguenze per la partecipazione di russi e bielorussi alle Paralimpiadi. Penso che i comitati paralimpici nazionali possano partecipare o meno alla cerimonia, ma vogliamo evitare la politicizzazione della situazione. Speriamo di poter proteggere tutti gli atleti che partecipano a questi Giochi da interferenze politiche. Vogliamo che le persone possano apprezzare le gare, venire nei luoghi delle competizioni o guardare la televisione, cerchiamo di dare la miglior piattaforma possibile ai Giochi Paralimpici". Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons, intervenuto a margine dell’evento ‘Passione senza limiti - Il viaggio Paralimpico di Allianz’ a Milano, per presentare le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. "Quali sono le conseguenze per il futuro dei rapporti tra il mondo paralimpico e quello olimpico? Non ci sono conseguenze. Rispettiamo tutti gli altri”, ha aggiunto Parsons. pia/mc/gtr