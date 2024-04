MILANO (ITALPRESS) – Vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano ed Inveruno impegnati questa notte intorno alle 3.50 per un incendio scoppiato in un condominio di Parabiago in via Ugo Foscolo 20. Nessun ferito, ma a causa dell’intenso fumo sprigionatosi sono state evacuate dieci persone (fra cui sette bambini) di cui quattro tratte in salvo dopo che si erano rifugiate sul tetto dell’edificio. Per tutte si è resa necessaria l’ospedalizzazione presso gli ospedali di Legnano, Rho e Busto Arsizio. L’incendio ha avuto origine dal piano terra del fabbricato di corte e, dopo la messa in sicurezza, i carabinieri di Parabiago lo hanno posto sotto sequestro.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano