ROMA (ITALPRESS) – Prima gara alla Tbilisi 2023 World Cup e primo oro per il Team Italia di Para Powerlifting. Emanuela Romano, infatti, conquista la medaglia più preziosa nella categoria fino a 50 kg, sollevando in prima prova 90 kg. Non vanno poi i successivi due tentativi a 94 kg, nella speranza di migliorare il ranking olimpico (l’azzurra è attualmente settima con 92 kg). Argento alla kazaca Berimkulova con 74 kg, bronzo all’ucraina Nikodimova con 67 kg. “Sono contenta per l’oro – le parole dell’atleta napoletana a fine gara – ma dispiaciuta per non essere riuscita a sollevare i 94 kg, che sarebbero stati utili in vista della posizione nel ranking per Parigi 2024. Mi rifarò ai Mondiali di Dubai, voglio raggiungere i 100 kg”.

“Bene per la medaglia – dice il DT Sandro Boraschi – per quanto riguarda i kg siamo consapevoli che questa è una gara di passaggio, che siamo ‘in lavorazionè in vista del Mondiale di agosto. Sarebbero stati troppi i mesi di assenza dalla panca internazionale dopo l’ultima competizione del 2022 e abbiamo scelto di essere a Tbilisi per evitare di arrivare troppo ‘freddì a una gara importante come quella di Dubai, dove saranno presenti tutte le Nazioni”.

– foto ufficio stampa Fipe –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com