Pappalardo “Amazon in Econo.Mia per inclusione e parità di genere”

PALERMO (ITALPRESS) - Un percorso di sensibilizzazione su alfabetizzazione economica e violenza di genere, con l'obiettivo di stimolare un confronto sullo scenario italiano e sulle possibili conseguenze per chi si trova in situazioni di vulnerabilità: a promuoverlo è Amazon Italia, che nella cornice di Villa Niscemi, a Palermo, ha ospitato la prima tappa del roadshow di Econo.Mia, progetto realizzato in collaborazione con Action Aid e Le Onde Ets. Tale percorso andrà avanti nei prossimi mesi attraverserà e l'Italia, toccando alcune aree in cui Amazon è presente con i propri centri logistici: si comincia dunque dalla Sicilia, che vede l'azienda presente con due stabilimenti a Palermo e Catania. A margine dell'evento ha parlato la responsabile del deposito smistamento di Amazon a Palermo Maria Chiara Pappalardo: "Amazon ha deciso di aderire a questo progetto perché parità di genere, inclusione e trattamento equo delle esigenze individuali dei dipendenti sono valori fondamentali e costituiscono la base del nostro lavoro quotidiano - sottolinea -. In Italia abbiamo 19mila dipendenti a tempo indeterminato: un numero così importante necessita di un'attenzione particolare, perché in una popolazione così ampia rientrano persone diverse per età, genere ed estrazione culturale. Sollevare l'attenzione su temi che contribuiscono alla consapevolezza dell'autonomia e dell'indipendenza delle persone è fondamentale in termini di inclusività e parità di genere". xd8/mca3/sat