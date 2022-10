Papagni “Snam crede nella mobilità sostenibile”

"Il mondo dell'energia è strettamente connesso al mondo dei trasporti, e quando parliamo di transizione energetica i diretti interlocutori sono i giovani". Lo ha detto Giovanni Papagni, Head of Business Development and Planning SNAM4mobility, partecipando all'edizione 2022 di No Smog Mobility a Palermo. xd6/fsc/gtr