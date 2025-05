Papa, Tajani “Ci riconosciamo nel suo forte messaggio di pace”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Papa ieri ha dato un messaggio molto forte a sostegno della pace con una visione spirituale. Non ha parlato da capo politico, ha parlato da capo spirituale della cristianità, in linea con il pensiero della Chiesa. Tutti i papi hanno sempre insistito sulla parola pace, d'altronde questa è l'identità cristiana, questo è il Vangelo. Il seme del cristianesimo espresso ancora una volta da Papa Leone XIV va nella direzione di dare un contributo. Siccome la sua autorevolezza morale e spirituale è altissima, mi auguro che possa essere ascoltata dalle parti in lotta o in guerra". Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa per illustrare la proposta di candidatura di Roma a "Capitale europea della Cultura". xb1/pc/mca2