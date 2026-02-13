Papà Lollobrigida “E’ vero, non voleva venire alle Olimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) - “Me l'ha confessato piangendo prima di Natale: ‘papà io non vado alle Olimpiadi’. Le ho detto ‘No Francesca, alle Olimpiadi ci andiamo, anche zoppi ci andiamo, la strada tua l'hai fatta, le medaglie olimpiche ce le hai, devi onorare l'impegno che hai fatto, onorare l'impegno che hai preso con te stessa e con lo sport italiano”. Lo ha dichiarato Maurizio Lollobrigida, padre di Francesca, medaglia d’oro nei 3000m e 5000m donne nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026. pia/gm/gtr