Papa Leone XIV “Tutti i cristiani si impegnino per la pace e la giustizia”

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Inizia oggi la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Le origini di questa iniziativa risalgono a due secoli fa e il papa Leone XIII l’ha molto incoraggiata, proprio 100 anni fa per la prima volta vennero pubblicati suggerimenti per l’ottavario di preghiera dei cristiani, il tema di quest’anno è tratto dalla Lettera agli efesini: ‘un solo corpo e un solo spirito come una sola è la speranza cui siete stati chiamati'”. Così Papa Leone dopo l’Angelus.

“Le preghiere e le riflessioni sono state preparate da un gruppo ecumenico coordinato dal Dipartimento per le relazioni interreligiose della chiesa apostolica armena, invito pertanto tutte le comunità cattoliche a rafforzare la preghiera per la piena unità visibile di tutti i cristiani, questo nostro impegno per l’unità si deve accompagnare coerentemente con quello per la pace e la giustizia”. Il Pontefice ha ricordato “in particolare le grandi difficoltà che soffre la popolazione dell’est della Repubblica democratica del Congo costretta a fuggire dal proprio Paese specialmente verso il Burundi a causa della violenza e che deve affrontare una grave crisi umanitaria. Preghiamo affinché tra le parti in conflitto prevalga sempre il dialogo per la riconciliazione e la pace”. E infine ha chiesto preghiere e solidarietà per le popolazioni colpite dalle inondazioni in Africa Meridionale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).