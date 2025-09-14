Papa Leone XIV “Per la pace serve il dialogo, le Nazioni Unite hanno perso la loro capacità di multilateralismo”

ROMA (ITALPRESS) – Per realizzare i “ponti di pace serve il dialogo” e, in teoria, “le Nazioni Unite dovrebbero essere il luogo in cui affrontare molte di queste questioni. Purtroppo, sembra esserci un riconoscimento generale del fatto che le Nazioni Unite, almeno a questo punto, hanno perso la loro capacità di multilateralismo”. Lo ha detto Papa Leone XIV in alcuni estratti dell’intervista alla giornalista Elise Ann Allen, anticipata da Crux ed El Comercio per il libro “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, in uscita il 18 settembre. Lo riferisce Vatican News.

Per il Papa, bisogna “ricordare a noi stessi il potenziale che ha l’umanità di superare la violenza e l’odio che ci sta solo dividendo sempre più”. Viviamo in tempi di polarizzazione, afferma Leone XIV, soprattutto dopo la crisi del 2020, e anche di perdita di valori: “Il valore della vita umana, della famiglia, e il valore della società. Se perdiamo il senso di questi valori, che cosa rimane d’importante?”, osserva. E punta il dito contro “il crescente divario tra i livelli di reddito tra la classe operaia e i soldi che ricevono i più ricchi”.

Cenno nell’intervista anche alla Coppa del Mondo di calcio 2026. “Per chi fa il tifo?”, domanda Allen. “Bella domanda”, risponde Leone: “Probabilmente per il Perù, solo per via dei legami affettivi, se vogliamo. Sono anche un grande tifoso dell’Italia … La gente sa che sono un tifoso dei White Sox, ma come Papa sono tifoso di tutte le squadre”.

