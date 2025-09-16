Papa Leone XIV “La Nato non ha cominciato nessuna guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perchè si sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa e difficile. Sono preoccupato”. Così Papa Leone XIV parlando con i giornalisti lasciando Castel Gandolfo, in merito al conflitto in Ucraina e le tensioni con il Cremlino.
