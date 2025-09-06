Papa Leone XIV “La Chiesa non rinunci a porre domande scomode”

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Una Chiesa dal cuore mariano custodisce e comprende sempre meglio la gerarchia delle verità di fede, integrando ragione e affetto, corpo e anima, universale e locale, persona e comunità, umanità e cosmo. È una Chiesa che non rinuncia a porre a se stessa, agli altri e a Dio domande scomode e a percorrere le vie esigenti della fede e dell’amore”. Lo ha detto Papa Leone XIV durante l’udienza con i partecipanti al Congresso della Pontificia Accademia Mariana Internationalis (Pami).

“Contemplare il mistero di Dio e della storia con lo sguardo interiore di Maria ci mette al riparo dalle mistificazioni della propaganda, dell’ideologia e dell’informazione malata, che mai sapranno portare una parola disarmata e disarmante, e ci apre alla gratuità divina, che sola rende possibile il camminare insieme delle persone, dei popoli e delle culture nella pace”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).