Papa Leone XIV in Campidoglio, Gualtieri “Profondamente grati”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV è stato ricevuto in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Raccogliamo questo suo gesto come conferma dell’affetto che nutre per Roma – ha detto Gualtieri rivolgendosi al pontefice -. Le siamo profondamente grati”. E ancora: “Abbiamo missioni importanti da affrontare insieme”. Il sindaco della Capitale ha evidenziato la necessità di “dare seguito al percorso di trasformazione di Roma”, e “portare a termine i cantieri per fare di Roma una città più inclusiva e attenta ai più fragili”.

“Roma è impegnata a curare i suoi mali – ha continuato Gualtieri – a cominciare dalle periferie urbane e sociali. Sia certo che noi e la città di Roma saremo suoi alleati. Siamo felici che Roma sia ora la sua citta’, abbiamo un grande desiderio di camminare insieme”. “Con voi e per voi oggi sono romano”, ha detto il pontefice, evidenziando “la necessità di sostenere la cura per la dignità umana” in particolare nei confronti dei più deboli. “Auspico che Roma si distingua sempre per i valori umanità e civiltà che attingono la loro linfa vitale dal Vangelo”, ha aggiunto il Papa.

Dopo l’omaggio del sindaco Roberto Gualtieri, nella Piazza dell’Ara Coeli, Leone XIV si è recato a San Giovanni in Laterano, dove ha presieduto la cerimonia nella basilica di San Giovanni in Laterano per l’insediamento a vescovo di Roma. Alle 19, il Papa si recherà nella Basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera.

