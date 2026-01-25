Papa Leone XIV “Il protrarsi delle ostilità allontana una pace giusta e duratura in Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Anche in questi giorni l’Ucraina è colpita da attacchi continui che lasciano intere popolazioni esposte al freddo dell’inverno. Seguo con dolore quando accade. Sono vicino e prego per chi soffre. Il protrarsi delle ostilità con conseguenze sempre più gravi sui civili allarga la frattura tra i popoli e allontana una pace giusta e duratura. Invito tutti a intensificare ancora gli sforzi per porre fine a questa guerra”. Lo ha detto Papa Leone nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro.

(ITALPRESS).