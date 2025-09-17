Papa Leone XIV “Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo di Gaza, rinnovo l’appello al cessate il fuoco”

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese di Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre”. Così Papa Leone al termine dell’udienza generale di oggi in piazza San Pietro.

“Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato ‘Non ucciderai’ e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire – ha aggiunto il Pontefice -. Rinnovo l’appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitaria internazionale. Invito tutti a unirsi alla mia accorata preghiera affinché sorga presto un’alba di pace e di giustizia”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).