Papa Leone XIV arriva al Policlinico Gemelli

ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico universitario Gemelli di Roma, dove sarà ricoverato in vista dell'intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone, previsto nel pomeriggio. Il Pontefice, accolto dagli applausi della folla radunata davanti al Policlinico, aveva lasciato il Vaticano a bordo di un'auto, uscendo dalla Porta del Perugino, per raggiungere la struttura ospedaliera romana. Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto al Gemelli, con l'ospedale blindatissimo in occasione dell'arrivo del Papa. xc7/sat/gsl