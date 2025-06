Papa Leone XIV agli sportivi “Siate missionari di speranza”

ROMA (ITALPRESS) – Essere “missionari di speranza”, perché il mondo dello sport diventi “un’arena in cui valori autenticamente umani e cristiani possano essere esercitati e comunicati agli altri per la costruzione di un mondo migliore”. Questo è l’invito rivolto da Papa Leone XIV ad atleti e dirigenti giunti in Vaticano in occasione del Giubileo dello Sport, come riferisce L’Osservatore Romano.

Il Pontefice ha ricordato che “lo sport è animato dalla speranza, nel senso che implica la tensione verso un obiettivo, la ricerca costante di migliorare le proprie prestazioni e l’apprendimento del lavoro di squadra con gli altri”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).