ROMA (ITALPRESS) – “Accoglienza e amore si esprimono in scelte e azioni concrete, un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d’acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre celeste che lo ha mandato. L’amore per il Signore passa sempre attraverso l’accoglienza dei fratelli”. Lo ha detto Papa Leone introducendo la recita dell’Angelus.

Papa Leone, durante l’Angelus, in spagnolo, ha espresso la “sua vicinanza ai nostri fratelli e sorelle” colpiti dai recenti terremoti in Venezuela e ha manifestato gratitudine a “quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza”.

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