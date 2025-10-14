Papa “Gravi sofferenze feriscono umanità, servono risposte urgenti”

ROMA (ITALPRESS) - "Come purtroppo appare evidente, viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti. Il primo impegno che, in proposito, desidero richiamare, è quello per la pace". Cosi Papa Leone XIV, in occasione della visita ufficiale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. xb1/ads/mca2 Fonte video: Quirinale