ROMA (ITALPRESS) – Il fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino, insieme al capo redattore sport Gianfranco Merenda, sono stati ricevuti da Papa Francesco in occasione dell’udienza privata presso la Sala Clementina in Vaticano per il quinto anniversario dell’Atlethica Vaticana.

Italpress, che ha da poco festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno, da dieci anni pubblica settimanalmente il notiziario “Sport e Chiesa” in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura retto dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, e da 5 anni è media partner dell’Athletica Vaticana presieduta da Giampaolo Mattei.

-foto Vatican Media –

(ITALPRESS).