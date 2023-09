ROMA (ITALPRESS) – Sul Sagrato della Basilica di San Pietro, davanti a circa 12 mila fedeli, Papa Francesco ha tenuto il Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di 21 nuovi Cardinali. Una funzione, nel corso della quale si è svolto l’antico rito della imposizione della berretta, della consegna dell’anello e dell’assegnazione del Titolo o della Diaconia nella diocesi di Roma.

Il Collegio cardinalizio sale così a 242 porporati, di cui 137 elettori, cioè sotto gli 80 anni. In caso di Conclave i porporati che entrerebbero ad oggi nella Cappella Sistina l’elezione, sarebbero distribuiti in questo modo: 53 elettori dall’Europa, (il 38%); 39 dalle Americhe; 23 dall’Asia 23; 19 dall’Africa; 3 dall’Oceania. Sono invece 16 gli italiani presenti nel Collegio.

