ROMA (ITALPRESS) – Recita dell’Angelus dal policlinico Gemelli per Papa Francesco, ricoverato per un intervento all’intestino. “Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal policlinico Gemelli. Vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle preghiere”, ha detto il pontefice dopo essersi affacciato dal decimo piano dell’ospedale. Papa Francesco ha sottolineato come “in questi giorni di ricovero in ospedale”, abbia “sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri Paesi”. “Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti – ha detto il pontefice – Non bisogna perdere questo bene prezioso. Per questo occorre impegnarsi tutti, perchè serve a tutti e chiede il contributo di tutti”.

(ITALPRESS).