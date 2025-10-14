Home Video News Pillole Papa “Forte calo di natalità in Ue, serve impegno per la famiglia”
Papa “Forte calo di natalità in Ue, serve impegno per la famiglia”
ROMA (ITALPRESS) - "Negli ultimi decenni assistiamo in Europa, come sappiamo, al fenomeno di un notevole calo della natalità. Ciò richiede impegno nel promuovere scelte a vari livelli in favore della famiglia, sostenendone gli sforzi, promuovendone i valori, tutelandone i bisogni e i diritti". Cosi Papa Leone XIV, in occasione della visita ufficiale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. xb1/ads/mca2 Fonte video: Quirinale