"Mi viene da dire: 'Ancora vivo'". Lo dice Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", sul Nove, rispondendo alla domanda su come sta.

“Dimissioni? Non sono né un pensiero, né una preoccupazione né un desiderio. È una possibilità aperta a tutti i papi. Ora non è al centro dei miei pensieri. Finchè sarò in capacità di servire vado avanti”, ha aggiunto.

