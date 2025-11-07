FIRENZE (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale. Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Lo ha reso noto la società viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).