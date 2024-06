PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale al Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La tennista toscana, numero 15 del mondo e 12esima testa di serie, si è imposta negli ottavi in rimonta sulla russa Elina Avanesyan, 70 Wta, sconfitta in tre set con il punteggio di 4-6 6-0 6-1. Per un posto in semifinale l’azzurra sfiderà la kazaka Elena Rybakina (4), vincente negli ottavi per 7-5 6-2 sull’ucraina Elina Svitolina (15).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

