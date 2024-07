PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si ferma la cavalcata di Jasmine Paolini sulla terra rossa del Roland Garros. La numero uno del tennis azzurro si è arresa agli ottavi di finale del singolare femminile dei Giochi di Parigi2024. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 5 del mondo e quarta forza del seeding a cinque cerchi, ha ceduto oggi contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, 67 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 3-6 7-5. Nel primo parziale l’azzurra conduceva per 5-2 ma ha subito il ritorno dell’avversaria. Poi, nel secondo set, è riuscita a imporre nuovamente il suo tennis. Nella terza frazione, infine, l’azzurra, quest’anno finalista nel Major andato in scena sui celebri campi della capitale francese, ha pagato un pò la stanchezza, per via anche del grande caldo parigino di oggi. Ai quarti la Schmiedlova sfiderà la vincente del match fra Elina Svitolina e Barbora Krejcikova.

Jasmine Paolini rimane comunque in gara nel doppio femminile, che gioca al fianco di Sara Errani.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]