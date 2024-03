INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini al terzo turno del BNP Paribas Open, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari, in corso a Indian Wells. La 28enne di Castenuovo di Garfagnana, numero 14 Wta e 13esima testa di serie, si è imposta sulla tedesca Tathiana Maria con un duplice 6-3. Prossima sfida contro la russa Anna Kalinskaja, numero 21 del tabellone, che si è imposta sulla statunitense Taylor Townsend con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-4.

Dopo l’eliminazione di ieri sera di Elisabetta Cocciaretto (sconfitta 6-3, 6-2 dall’americana Peyton Stearns che ora affronterà la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka), esce di scena anche Camila Giorgi, numero 106 del ranking, battuta dalla ceca Linda Noskova, 26esima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.

Passando al tabellone maschile sarà Jan-Lennard Struff, numero 25 Atp, a sfidare Jannik Sinner nel terzo turno del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all’Indian Wells Garden (duro, Plexipave – montepremi $9,495,555). Il tedesco, nella notte italiana, ha battuto e il croato Borna

Coric (35) in tre set con i parziali di 6-7 (3), 6-2, 7-6 (9). L’altoatesino, terza testa di serie e numero 3 del mondo, ieri ha aperto il programma della giornata battendo 6-3, 6-0 l’australiano Thanasi Kokkinakis.

Fuori gli altri due azzurri impegnati nella notte italiana. Niente da fare per il ligure Matteo Arnaldi, numero 40 Atp, che si arrende alla seconda testa di serie, Carlos Alcaraz, vincendo il primo set 7-6 (5), per poi conquistare un solo game nei successivi due set (6-0, 6-1 per il numero 2 Atp). Prossimo avversario per lo spagnolo, detentore del titolo e impegnato a mantenere la seconda posizione del ranking dall’assalto di Sinner, il canadese Felix Auger-Aliassime (31 Atp) 6-4, 6-1.

Out Arnaldi al secondo turno, dunque, eliminato, invece, al primo Flavio Cobolli, numero 62 del mondo. Al debutto nel torneo californiano il romano cede a un altro tennista iberico, Roberto Carballes Baena (64 Atp) che si è imposto con un duplice 6-4, guadagnandosi la sfida contro il russo Daniil Medvedev, quarta testa di serie.

