Paola Iezzi torna con il nuovo singolo “Superstar”

MILANO (ITALPRESS) – Paola Iezzi torna con “Superstar”, il nuovo singolo (Columbia Records/Sony Music Italy) in radio e in digitale da venerdì 7 novembre. Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano -scritto da Paola Iezzi insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria- è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii: su come la verità, oggi più che mai, possa facilmente perdersi dietro la superficie che brilla.
