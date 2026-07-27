Pantelleria, Vitale “Dieci anni di Parco, crescono valorizzazione e turismo”

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - “La visita del presidente della Repubblica è un evento che ha un grandissimo valore simbolico e istituzionale per la comunità e per l'ente Parco”. Lo ha detto, all'Italpress, Carmine Vitale direttore dell'Ente Parco nazionale di Pantelleria, in occasione della visita, in programma domani, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel decimo anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria. “Il Parco ha due patrimoni Unesco – ha proseguito - quello dei muretti a secco e quello della pratica agricola della vite ad alberello che tramandano tecniche e saperi tradizionali da centinaia di anni. Attraverso l'Ente Parco cerchiamo di attivare una serie di misure e azioni per mitigare le criticità che portano all'abbandono dei terrazzamenti. Come Parco, infatti, intendiamo adottare interventi che consentano di rallentare questo fenomeno, per preservare e conservare nel tempo il paesaggio”. E, in questi dieci anni, “abbiamo attivato una serie di azioni rivolte alla promozione dell'isola verso l'esterno - ha ricordato Vitale - per far conoscere questo lembo di terra nello stretto di Sicilia ai Paesi del Nord, attraverso la partecipazione a fiere, prodotti editoriali, relazioni e connessioni con università internazionali ed enti di altri territori”. Il contributo “in termini di valorizzazione e promozione delle peculiarità paesaggistiche, naturalistiche e culturali dell'isola ha trovato continuità nel tempo e abbiamo indicatori tangibili dei risultati raggiunti – ha ricordato -. A Pantelleria, in diversi periodi dell'anno, arrivano visitatori dall'Europa, dall'America, dalla Cina, dal Giappone, dal Nord Europa e dalla Russia. Questo significa che le azioni di promozione hanno prodotto risultati concreti. Il bilancio di questi dieci anni è positivo”, ha concluso. col3/gtr