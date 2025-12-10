Panariello “Al Festival di Sanremo di Conti con Pieraccioni solo con una bella idea”

ROMA (ITALPRESS) – Giorgio Panariello potrebbe salire, insieme a Leonardo Pieraccioni, sul palco del teatro Ariston al prossimo Festival di Sanremo presentato da Carlo Conti. Lo ha detto questa mattina in occasione della presentazione alla stampa della serie di RaiPlay “Tutta scena” di cui è protagonista (da venerdì 19 dicembre): “Carlo, Leonardo ed io siamo amici, ci vogliamo bene e ci stimiamo. Ci siamo detti: se troviamo un’idea bella e forte, andiamo. Se, invece, deve essere un’ansia da prestazione, stiamo a casa. Sanremo – ha aggiunto – non è una location facile, non c’è la serenità per andare a fare una zingarata. Quest’ansia la respiri sempre lì. Quando vado all’Ariston per fare i miei spettacoli, nei tubi della stanza d’albergo come in un film horror sento i fantasmi dei capistruttura che si lamentano di un punto percentuale in meno. Ricordo ancora quando al mio Festival (lo ha condotto nel 2006, ndr) dopo la prima serata mi dissero: “Belle le canzoni, peccato per quella giacchetta di Panariello”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).