Paltrinieri primo tedoforo in Italia verso Milano-Cortina, c’è anche Polonara

PALERMO (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri sarà il primo tedoforo “italiano” di Milano-Cortina. La torcia olimpica dei prossimi Giochi Invernali arriverà domani al Quirinale e venerdì alle 11 inizierà il viaggio nella penisola – 63 giorni con 60 tappe, attraversando 110 province e oltre 300 comuni – che si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro.

Un viaggio dunque che, secondo quanto si apprende, sarà aperto dall’oro olimpico nei 1500 stile di Rio 2016 e che vedrà, fra le strade della Capitale, alternarsi altri tedofori come Achille Polonara, l’ala della Dinamo Sassari alle prese con la lotta contro la leucemia, e altri campioni olimpici come Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Fra gli altri tedofori di questa prima staffetta anche il tennista Matteo Berrettini, l’ex capitano dell’Italbasket Gigi Datome, la prima scelta assoluta al Draft Nba 2006 Andrea Bargnani e il quattro volte campione del mondo della 250 e doppio iridato in Superbike Max Biaggi. E ancora, il premio Oscar Giuseppe Tornatore, l’attrice Claudia Gerini, la stilista Lavinia Biagiotti e i cantanti Achille Lauro e Noemi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).