Paltrinieri “Futuro? Adesso nessuna decisione, non sarei lucido”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Vorrei poter fare un'altra gara domani. Adesso ho bisogno di rifiatare, non mi sento di prendere una decisione sul mio futuro in questi giorni, non sarei lucido". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri, ospite a Casa Italia dove è stato festeggiato per le due medaglie olimpiche, parlando del suo futuro. pia/gm/gsl