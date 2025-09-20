Palmisano si ritira nella 20km di marcia mondiale, vince ancora Perez

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Si chiude troppo presto la 20 km di marcia ai Mondiali di Tokyo per Antonella Palmisano. L’azzurra si ferma nel corso del dodicesimo chilometro dopo essere rimasta nel gruppo di testa fino a poco prima di metà gara, a una settimana dall’argento conquistato nella 35 km che ha aperto la rassegna iridata. Stavolta la campionessa europea in carica, medaglia d’oro quattro anni fa ai Giochi di Tokyo nella ‘venti’ disputata a Sapporo, oltre che bronzo mondiale nel 2017 e nel 2023, non riesce a tenere il ritmo delle migliori e comincia a staccarsi dopo nove chilometri per poi perdere progressivamente terreno, ritirata come nella scorsa stagione alle Olimpiadi di Parigi.

Vince ancora Maria Perez, di nuovo al successo per firmare la sua seconda doppietta consecutiva ai Mondiali dopo quella di due anni fa a Budapest, con il gran crono di 1h25:54. Quindicesimo posto per Alexandrina Mihai (1h29:44), oro europeo U23 quest’anno, e 17esima Federica Curiazzi (1h29:48).

“Sapevo che avrei potuto pagare la stanchezza muscolare e l’avevo messa in conto. Non mi spaventava il ritmo forte, cercavo di esserci, ma le gambe hanno smesso di rispondere”. Così Antonella Palmisano dopo il ritiro nella 20 km di marcia femminile ai Mondiali di Tokyo. “Dopo il ritiro di Parigi mi ero ripromessa di non sminuirmi, devo essere contenta del mio percorso e di tornare a casa con un argento. Ho voluto aspettare al traguardo Maria Perez, in segno di riconoscenza per la nostra amicizia”, ha aggiunto l’azzurra.

Al maschile festeggia il suo primo oro Caio Bonfim, argento in questa edizione nella 35 km, argento olimpico e due volte bronzo iridato. In una gara ricca di colpi di scena, il brasiliano si impone in rimonta con 1h18:35. Gli azzurri non riescono a inserirsi nella lotta per un piazzamento di vertice: 16esimo il bronzo europeo Francesco Fortunato (1h21:00), 34esimo Gianluca Picchiottino (1h23:50), 36esimo Andrea Cosi (1h24:18) dopo lo stop per il terzo ‘rosso’ al 14° chilometro.

