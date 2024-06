LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ultimo allenamento all’Hemberg Stadion di Iserlohn per gli azzurri di Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro la Croazia, ultima gara del girone B di Euro2024. Sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi, all’Italia basta il pareggio, croati costretti a vincere. Federico Dimarco, ieri fermo per una contusione al polpaccio, ha lavorato in palestra per poi sostenere un lavoro differenziato in campo. Prima di scendere in campo seduta video negli spogliatoi, per il resto, nei primi 15 minuti aperti alla stampa, tutti in gruppo. Poi prove tattiche e di formazione a cancelli chiusi. Alle 18.45 conferenza stampa di Spalletti e di un calciatore al Liepzig Stadium.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

