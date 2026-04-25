ROMA (ITALPRESS) – Vincono ancora i Los Angeles Lakers, che nella notte italiana portano sul 3-0 la serie del primo turno dei playoff Nba contro gli Houston Rockets. Il successo, stavolta, arriva all’overtime per 112-108 dopo aver rischiato, a pochi secondi dalla fine del tempo regolamentare, di incassare la prima sconfitta dopo le due affermazioni dei giorni scorsi. Protagonista nel finale è un LeBron James che a 41 anni suonati non vuole smettere di essere decisivo. È sua la tripla che pareggia i conti a 14 secondi dalla sirena di fine ultimo quarto, com’è suo il tiro dall’arco fallito che avrebbe chiuso la partita in favore della franchigia californiana senza bisogno dei supplementari. Alla fine per James, in campo 45 minuti (solo Kennard trascorre sul parquet qualche secondo in più), sono 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Nell’overtime risulta decisivo anche Marcus Smart, che fa registrare ben otto punti per un totale di 21 e 10 assist. A tenere Houston a galla fino all’ultimo, con la pesante assenza di Kevin Durant, c’è soprattutto Alperen Sengun da 33 punti, 16 rimbalzi e 6 assist.

Una prestazione che non basta a evitare la terza sconfitta consecutiva: per evitare l’eliminazione servirà una vera e propria impresa. I Philadelphia 76ers senza Joel Embiid lottano punto su punto per tutto il corso del match, ma alla fine sono i Boston Celtics a portarsi avanti per 2-1 nella serie. Nel successo per 108-100 c’è l’impronta ben visibile della coppia Jayson Tatum-Jaylen Brown, ancora una volta protagonista in una vittoria di Boston. Il tabellino dice 25 punti a testa, con sette assist e cinque rimbalzi per Tatum e sette rimbalzi e quattro assist per Brown. Ma c’è un dato che mostra ancora meglio la loro importanza nel risultato finale, visto che i due segnano 19 dei 29 punti arrivati per Boston nell’ultimo quarto. Manca Victor Wembanyama, ma i San Antonio Spurs riescono comunque a portarsi sul 2-1 nella serie con i Toronto Raptors. Nella vittoria per 120-108, il grande protagonista è Stephon Castle con 33 punti messi a referto.

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