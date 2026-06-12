Palermo, rimossa la scritta vandalica comparsa in una foto di Dua Lipa

PALERMO (ITALPRESS) – Un intervento di cittadinanza attiva ha restituito decoro a uno degli angoli più iconici del centro storico di Palermo. Nei giorni scorsi i volontari di Retake Palermo hanno rimosso una scritta vandalica che da oltre un anno deturpava una parete in una delle aree più frequentate e fotografate della città. L’imbrattamento, negli ultimi tempi era tornato al centro dell’attenzione anche perché comparso sullo sfondo di una fotografia legata al matrimonio di Dua Lipa, celebrato a Palermo, contribuendo ad alimentare il dibattito sul decoro urbano e sulla tutela del patrimonio storico cittadino. “Per oltre un anno quella scritta è rimasta lì, sotto gli occhi di tutti – dichiara Marco D’Amico, responsabile di Retake Palermo. Nel frattempo quello scorcio è finito nelle fotografie del matrimonio di Dua Lipa ed è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo, ma nessuno ha trovato il tempo di rimuovere un imbrattamento che deturpava uno dei luoghi simbolo del centro storico. Noi abbiamo semplicemente deciso di intervenire. Perché la cura della città non può fermarsi alle polemiche o alle indignazioni sui social: deve tradursi in azioni concrete”.

– Foto ufficio stampa Retake –

(ITALPRESS).