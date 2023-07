Palermo ricorda Paolo Borsellino. Meloni “Il suo esempio ancora vivo”

Nel 31esimo anniversario della strage di via d'Amelio, sono numerose le iniziative organizzate a Palermo per commemorare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo aver deposto una corona di fiori all'interno della caserma Lungaro, ha presieduto una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. col3/abr/gtr