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Palermo, proseguono lavori per realizzazione ponti laterali sul fiume Oreto
PALERMO (ITALPRESS) - Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di ampliamento del Ponte Corleone, a Palermo. Sono state completate le operazioni di sollevamento, traslazione e posa in opera del Macro-Concio M2, come riferisce Anas. Vanno così avanti i lavori per la realizzazione dei nuovi ponti laterali sul fiume Oreto. mgg/mrv (fonte video: Anas)