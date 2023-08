PALERMO (ITALPRESS) – “Una domenica di maggiori controlli lungo via Maqueda e strade limitrofe. Insieme al Sindaco Lagalla abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di intensificare i controlli per il rispetto dell’ordinanza che vieta le bancarelle abusive lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele e strade limitrofe e per il rispetto degli spazi concessi ai dehors dei locali. Il risultato odierno è sicuramente migliore di quello dei primi giorni e ci conforta sulla necessità di tenere costantemente sotto controllo l’area per rendere stabile la situazione di maggiore qualità e sicurezza”. Lo afferma in una nota l’assessore al centro storico del Comune di Palermo Maurizio Carta. “Nei prossimi giorni – continua – si riunirà anche la task force voluta dal Sindaco con gli uffici competenti e le aziende partecipate per attuare le necessarie azioni di sistema a vantaggio di un maggiore controllo, qualità e sicurezza del centro storico e delle borgate marinare”. (ITALPRESS).

Foto Polizia Municipale di Palermo