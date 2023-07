Palermo nella morsa degli incendi, a Mondello case lambite dai roghi

PALERMO (ITALPRESS) - E' stata una notte di fuoco per la Sicilia e in particolare per Palermo e provincia. Uno dei roghi più vasti riguarda la riserva di Capo Gallo, che sovrasta Mondello con le fiamme che sono cominciate già dal pomeriggio di ieri. L'aria risulta irrespirabile e diverse famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni, a Pizzo Sella. xd6/col4/gtr