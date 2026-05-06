Palermo, nasce il biglietto unico per visitare il Teatro Massimo, Palazzo Branciforte e Villa Zito

PALERMO (ITALPRESS) – Fondazione Teatro Massimo e Fondazione Sicilia rinnovano la partnership strategica. Nasce il biglietto unico per visitare il Teatro Massimo, Palazzo Branciforte e Villa Zito, a Palermo. Un’alleanza nel segno dell’arte e della musica per rendere il patrimonio culturale della città sempre più accessibile e integrato. La Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione Sicilia annunciano il consolidamento della loro collaborazione. Attraverso una nuova convenzione, le due istituzioni rinnovano un legame volto alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e alla promozione del territorio siciliano, proseguendo nel solco di sinergie già consolidate, come la collaborazione in occasione del Premio Letterario Internazionale Mondello.

L’accordo è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del Sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, del Direttore Esecutivo, Ettore Artioli, della Presidente di Fondazione Sicilia, profossoressa Maria Concetta Di Natale e del Segretario Generale della Fondazione Sicilia, avvocato Giuseppe Di Cesare. L’intesa punta a creare una rete sempre più integrata per rendere la cultura accessibile e pervasiva nel tessuto cittadino. La principale novità operativa per i visitatori è l’istituzione di un biglietto unico, che sarà disponibile già nelle prossime settimane e permetterà l’accesso con visita guidata al Teatro Massimo, a Palazzo Branciforte e a Villa Zito. Il biglietto d’ingresso ai tre siti avrà un costo di 17 euro (13 euro per i gruppi di almeno 20 persone). L’iniziativa mira a incentivare un turismo culturale di qualità, creando un legame tra la bellezza dell’architettura del Basile e le preziose collezioni d’arte e archeologia della Fondazione Sicilia.

La Fondazione Sicilia conferma il proprio ruolo di partner della Fondazione Teatro Massimo con un concreto sostegno dell’offerta culturale del Teatro. Il Teatro Massimo consoliderà la partnership offrendo al pubblico e ai visitatori delle due Istituzioni iniziative congiunte, promuovendo sui programmi di sala i siti monumentali da visitare e dando vita a nuove esperienze con eventi musicali speciali, che vedranno protagoniste le formazioni giovanili del Teatro presso Fondazione Sicilia. L’accordo prevede inoltre iniziative di welfare culturale per i dipendenti e una sinergia costante sui canali digitali e di comunicazione.

“Accolgo con grande favore il rinnovo della partnership tra la Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione Sicilia, un esempio concreto di collaborazione che valorizza il patrimonio culturale della nostra città – sottolinea il Presidente della Fondazione Teatro Massimo e Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. L’introduzione del biglietto unico rappresenta un passo importante per rendere l’offerta culturale di Palermo sempre più accessibile e integrata, rafforzando un turismo di qualità. Ringrazio la Fondazione Sicilia e la sua Presidente, professoressa Maria Concetta Di Natale, per il costante impegno, così come il Sovrintendente Marco Betta e la Fondazione Teatro Massimo per il lavoro svolto. Palermo dimostra ancora una volta di saper fare rete e investire sulla cultura come motore di sviluppo”.

“Questa collaborazione rappresenta la naturale evoluzione di un percorso condiviso – aggiunge il Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, Marco Betta -. Collaborare con Fondazione Sicilia significa unire le forze per raccontare Palermo e la Sicilia attraverso la musica e l’arte, la storia, la cultura, creando ponti concreti tra le istituzioni e i cittadini”.

“Contribuire a promuovere la migliore conoscenza delle architetture e delle prestigiose collezioni di Palazzo Branciforte e Villa Zito è per il Teatro Massimo un’ulteriore opportunità offerta alle 220.000 persone, prevalentemente turisti, che visiteranno nel 2026 il gioiello del Basile – afferma con orgoglio il Direttore esecutivo della Fondazione Teatro Massimo, Ettore Artioli – promuovere la bellezza dei palazzi palermitani, nella recente rivisitazione con cui la Fondazione Sicilia, avvalendosi degli architetti Gae Aulenti e Corrado Anselmi, li ha resi nuovamente disponibili, significa continuare il percorso, fortemente voluto dal Presidente Lagalla e dal Consiglio del Teatro, di proporre il Teatro quale energia attiva nella diffusione di arte e cultura, nelle molteplici forme che Palermo può offrire”.

“La collaborazione tra la Fondazione Sicilia e il Teatro Massimo segna un ulteriore passo avanti nel dialogo tra due delle realtà culturali più rilevanti del territorio – commenta la Presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale –. L’istituzione del biglietto unico e le altre iniziative che di volta in volta verranno messe in campo per questa nuova sinergia permetteranno di allargare ulteriormente il numero di fruitori di arte e cultura, in linea con la mission della Fondazione”.

– Foto xd6/Italpress –

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