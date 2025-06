Palermo, Mantovano “A Borgo Nuovo intervento che punta a riscatto”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo è un intervento di natura sociale, che punta al riscatto di queste aree e alla costruzione di scenari positivi. È un binario strettamente connesso con il rispetto della legge e il contrasto alla criminalità. Le due cose ogni tanto si intersecano, nel senso che alla criminalità mafiosa non sconcerta il fatto di essere contrastata dalle forze di polizia, quanto piuttosto che ci sia una risposta di riscatto sociale; questo prosciuga, ammesso che ci sia ancora, quel consenso sociale che è importante per l'attività mafiosa". Lo ha detto il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Palermo nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, che nel capoluogo siciliano interessa Borgo Nuovo: "Creare occasioni di vita quotidiana positiva per gli adolescenti e per i giovani significa togliere manovalanza alla criminalità mafiosa, che sta già reagendo e si è manifestata con gesti ostili, che non saranno tollerati: se qualcuno pensa di rallentare questi progetti andrà incontro soltanto all'applicazione della legge nel modo più rigoroso".