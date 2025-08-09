Palermo-Manchester City, cena stellata a Villa Tasca per dirigenti, allenatori e calciatori

PALERMO (ITALPRESS) – Cena stellata a Villa Tasca per dirigenti, allenatori, ma anche calciatori. Alla vigilia dell’amichevole Palermo-Manchester City che questa sera, in un Barbera tutto esaurito metterà in palio l’Anglo-Palermitan Trophy, serata di gala nella prestigiosa location del capoluogo siciliano per tutti i dirigenti di spicco dei due club e del City Football Group, holding che detiene entrambe le società.

Tra i presenti l’ad Ferran Soriano, l’avvocato Alberto Galassi, membro del cda del club rosanero, e Riccardo Bigon. Ospiti anche gli sponsor che hanno aderito all’Anglo-Palermitan Trophy, che hanno avuto modo di conoscere da vicino Pippo Inzaghi, neotecnico rosanero, e Pep Guardiola, allenatore degli Sky Blues. Villa e giardino colorati da uno spettacolare set di luci rosa e azzurre in una serata – che ha visto coinvolti anche i calciatori rosanero Augello, Gomes, Bani, Brunori, Ceccaroni, Segre e Blin – organizzata nei minimi dettagli anche dal punto di vista gastronomico.

A gestire il catering, infatti, è stato lo chef Fabrizio Mellino (con il padre Antonio) del ristorante Quattro Passi a Nerano (Massa Lubrense), premiato con tre stelle Michelin, lo chef italiano più giovane a ricevere questo riconoscimento riportando le tre stelle nel Sud Italia dopo oltre due decenni. In menù anche la celebre trofia alla Nerano, cavallo di battaglia dei Mellino. Immancabili i dolci a fine serata, offerti dalla Pasticceria Costa (presente con i fratelli Matteo e Antonino Costa), tra cannoli e dessert di mandorla, simboli di Palermo e della terra siciliana. A fine serata, chiusura in bellezza con live show di Roy Paci & Aretuska.

