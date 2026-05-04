PALERMO (ITALPRESS) – Maggio è per eccellenza il mese del risveglio ed è indissolubilmente legato alla figura della mamma.

Per tutto il mese sui balconi di Villa Serena, a Palermo, è possibile ammirare un’installazione che trasforma la clinica in un luogo di riflessione attraverso l’arte dei mandala, simboli di unità, armonia e benessere universale.

Si tratta di concetti che si riflettono integralmente nella figura materna, intesa come fulcro di accoglienza e stabilità. L’integrazione dei mandala in questa installazione si pone l’obiettivo di onorare la maternità in ogni sua declinazione. Si intende celebrare non solo il legame biologico, ma anche la maternità del cuore e quella derivante da una scelta consapevole, riconoscendo in ogni forma di cura l’espressione di un ordine universale e di un amore incondizionato.

L’evento è realizzato dall’Associazione “Il filo che unisce” ODV. L’opera è interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, celebrando la vita e la cura attraverso i colori e le forme geometriche dei mandala. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza sulla prevenzione e offrire un momento di bellezza e serenità alle pazienti, ai pazienti e ai visitatori della struttura.

“Il filo che unisce” è una realtà di volontariato attiva a Palermo, nota per utilizzare la creatività e l’artigianato (come il crochet e il lavoro a maglia) come strumenti di solidarietà e supporto sociale.

-foto ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]