Palermo Ladies Open, Cammarata “Speriamo ci sia qualche astro nascente”

PALERMO (ITALPRESS) - "Facciamo questo torneo con passione. Speriamo che ci sia qualche astro nascente, ogni anno abbiamo battezzato delle giocatrici che poi hanno fatto grandi percorsi". Così Giorgio Cammarata, presidente Country Time Club, a margine della presentazione della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open in programma dal 18 al 26 luglio. "Nella struttura stiamo lavorando per sviluppare anche un centro di eccellenza per tutti i tennisti, valorizzando una grande area. Il tennis è un movimento in continua crescita". xd6/gm/azn