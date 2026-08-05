Palermo, La Russa chiama il sindaco Lagalla e gli rinnova la sua stima

IPA87018396 - Viareggio Ignazio La Russa alla manifestazione L’estate del principe al grand Hotel Principe di Piemonte.  Nella foto: Ignazio La Russa

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, secondo quanto apprende l’Italpress, ha telefonato al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Durante il colloquio La Russa ha rinnovato al primo cittadino la propria stima e ha comunicato l’intenzione di recarsi in visita nel capoluogo siciliano nel corso dell’estate.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE