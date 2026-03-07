Palermo, incendio in un palazzo in via Caduti dell’8 luglio 1960: nessuna persona coinvolta

PALERMO (ITALPRESS) – Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Palermo in via Caduti dell’8 luglio 1960, zona Oreto-Stazione, per un incendio appartamento posto all’ottavo piano di un palazzo di 9 piani. L’incendio è stato domato e ha interessato principalmente il balcone dell’appartamento e parzialmente l’interno. Nessuna persona è stata coinvolta. Le cause sono in fase di accertamento.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).