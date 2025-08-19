Home Video News Sicilia Palermo, Ferrandelli “Immobile di via Fattori presidio di legalità”
PALERMO (ITALPRESS) - "L'operazione portata a termine in via Fattori rappresenta un esempio concreto di come si possa agire, anche in contesti complessi, tutelando le fragilità senza rinunciare al rispetto delle regole, riuscendo a ricollocare 9 famiglie in immobili pubblici e confiscati. E da oggi questo immobile diventa un presidio di legalità". Così l'assessore all'Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. col3/mca1 (Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)