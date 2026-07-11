Palermo, Ferrandelli “Donna che vive in Germania riconsegna alloggio popolare”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono qui con la signora Claudia: è una storia umanamente triste perché ha perso la mamma, ma bella per la nostra città. La signora vive in Germania, la sua mamma è venuta a mancare e la signora Claudia da palermitana doc, anche se vive in Germania, ha deciso di fare una cosa bella e giusta per la sua città. Ha chiamato il Comune di Palermo e ha riconsegnato le chiavi di casa della sua mamma a Borgo Nuovo, consentendo a una nuova famiglia di vivere nella casa familiare in cui aveva vissuto la propria mamma". Lo ha dichiarato l'Assessore all'Abitare Sociale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, commentando le operazioni concluse nella giornata odierna. "Una Palermo bella c'è, anche se una parte vive in Germania. Le radici sono palermitane e l'educazione è quella palermitana", ha aggiunto. vbo/mca1 (Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)