Longevity Magazine – Puntata del 11/7/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella tredicesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Maurizio Lombardo, presidente nazionale della SIDCO (Società Italiana di Dermatologia Chirurgica, Oncologica, Correttiva ed Estetica), e ⁠Giuseppe Valente, dermatologo e chirurgo plastico a La Spezia. La nuova frontiera delle cura del melanoma e le competenze interspecialistiche nella dermatologia oncologica i temi al centro del format. sat/gsl